Засуха ударит по экономике Германии

Надежды на весенние проливные дожди в Германии в этом году не оправдались, что чревато такими негативными последствиями, как обмеление наиболее важной реки — Рейна. Это может привести к перебоям в доставке ключевых промышленных ресурсов, сообщает Bloomberg.

По данным немецкой метеорологической службы, на апрель пришлось лишь 5 процентов от месячный нормы осадков, что явилось рекордом с момента начала наблюдений в 1881 году.

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Среди негативных последствий природного явления — снижение уровня воды в Рейне, главной водной артерии, по которой осуществляются перевозки промышленно значимых ресурсов (уголь, сталь и другое). Уровень воды в апреле упал до рекордно низкой отметки с 2011 года. Как предупредил представитель немецкой метеорологической службы (DWD) Андреас Фридрих, если в мае количество осадков останется на уровне ниже нормы, то Германию ожидает очередной год экстремальных погодных условий из-за засухи.

В прошлом году министерство транспорта ФРГ объявило о планах обеспечить устойчивые судоходные условия на водных путях Рейна даже в условиях ежегодного снижения уровня воды. Комплекс мер предусматривает использование систем раннего предупреждения и работы на мелководных участках.

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