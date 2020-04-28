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Интернет-тролль из семьи христиан рассказал о секретной любви к трансгендерам

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Фото: Globallookpress.com

20-летний американец Джоуи (Joey) рассказал изданию Vice, что втайне испытывает чувства к трансгендерным женщинам. Молодой человек вспомнил, что раньше был интернет-троллем и издевался в том числе над представителями ЛГБТ-сообщества.

«Я был ребенком. И я был полным козлом. Но я не горжусь тем, что писал в сети, когда был ребенком», — поделился Джоуи, отметив, что у него за всю жизнь была одна девушка, из-за чего отец в шутку предполагал, что он может быть геем. При этом сам американец описал свою семью как «консервативную и христианскую».

По словам Джоуи, с 2013 года он начал смотреть порно с участием «женщин с дополнительными частями тела». Он искал себе разнообразные оправдания и проявлял активность в интернете, которую сейчас считает выражением собственной неуверенности. Транс-людей он начал воспринимать как обыкновенных только полгода назад, когда стал тесно общаться с транс-мужчиной Алексом, коллегой по бизнес-проекту.

«Возможно, я бы однажды сходил на свидание с трансгендером», — предположил Джоуи, однако отметил, что о своей секретной любви не может рассказать родителям. В частности, юноша находится в крайне тесных отношениях с матерью, чье отношение к транс-людям непримиримо.

Сейчас бывший интернет-тролль старается вести себя нормально как в онлайне, так и в реальной жизни. Кроме того, он регулярно отправляет пожертвования в организации, которые борются за права трансгендеров.

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