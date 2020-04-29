Россиянам предложили предсказать инфляцию и выиграть миллион рублей

Газета «Комсомольская правда» совместно с международной инвестиционной компанией Pharo Management объявили о запуске конкурса «Угадай инфляцию». Цель совместного проекта —развеять мифы об инфляции и привлечь внимание к изучению экономики и теме роста цен в частности.

Участникам конкурса предстоит угадать, какой будет инфляция в России в мае 2020 года, правильно указать инфляцию 2019 года и правильно ответить на два вопроса. Победителю достанется главный приз — миллион рублей. Кроме того, будут разыграны поощрительные призы: 4 ноутбука, 6 колонок, 10 подписок на сайт деловой газеты.

Подсчетами инфляции в России занимается Росстат. Ведомство проводит замеры в реальных магазинах по всей стране и сравнивает с теми ценами, что были зафиксированы в предыдущих периодах. В итоге получается сводный индекс потребительских цен, из которого можно сделать вывод о том, насколько быстро они растут.

Однако официальные данные Росстата могут отличаться от ощущения населения. Так в марте 2020 года социологи выяснили, что по мнению россиян, инфляция была 8 процентов, хотя по данным Росстата, рост цен составил 2,3 процента. Такие колебания зависят от индивидуальных особенностей потребителей.

«Инфляция в России в последние годы значительно снизилась. Но мы заметили, что население по-прежнему считает ее достаточно высокой. Вероятно, во многом это связано с опытом предыдущих десятилетий. Мы хотели бы постараться развеять мифы и обратить более пристальное внимание россиян на темпы роста цен. Верное представление об уровне инфляции поможет им при принятии решений о своих покупках и финансах. Это также позволит Центральному банку России более эффективно влиять на экономику с помощью процентных ставок», — заявил основатель и управляющий партнер Pharo Management Гийом Фонкенелл.

Принять участие в конкурсе может каждый гражданин России. Прогнозы принимаются с 27 апреля по 31 мая 2020 года. Имена и номера претендентов на главный и поощрительные призы будут опубликованы на главной странице проекта с 8 по 11 июня. А 15 июня состоится розыгрыш призов в прямом эфире на главной странице проекта.