Автор пособия «Как убить своего мужа» убила своего мужа

Американскую писательницу, автора рассказа-пособия «Как убить своего мужа» Нэнси Крэмптон-Брофи (Nancy Crampton-Brophy) подозревают в том, что она убила своего супруга Дэна Брофи (Dan Brophy) ради получения его страховки размером в миллион долларов. О новых данных в деле женщины сообщает People.

По информации издания, следователи обнаружили, что Дэн Брофи был единственным бенефициаром со страховой выплатой в размере 1,15 миллиона долларов. Кроме того, у пары было около 312 тысяч долларов капитала.

Семья, как заверил прокурор, в последние годы имела финансовые проблемы, и Крэмптон-Брофи надеялась, что убийство мужа позволит ей завладеть его средствами и обрести финансовую стабильность. Женщина планировала продать дом и отправиться путешествовать, утверждают следователи.

Писательница не признала вину, пишет People.

Убийство 63-летнего Дэна Брофи было совершено 2 июня 2018 года. Мужчина получил смертельное ранение из огнестрельного оружия в Кулинарном институте Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет. После трех месяцев расследований полиция задержала его жену по подозрению в убийстве. Писательницу также обвинили в незаконном использовании огнестрельного оружия.

29 апреля мультимиллионер из Норвегии Том Хаген был арестован по подозрению в убийстве своей жены, которая пропала полтора года назад. На момент исчезновения ее семья заявила, что женщина была похищена и за ее освобождение требовали выкуп. Тогда эта история привлекла всеобщее внимание.

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