Мультимиллионера из Норвегии заподозрили в убийстве жены

Один из богатейших людей Норвегии Том Хаген был арестован по подозрению в убийстве своей жены, которая пропала полтора года назад. Об этом сообщает CNN со ссылкой на норвежскую телерадиовещательную компанию NRK.

Полиция арестовала 70-летнего мультимиллионера возле его фамильного дома в коммуне Леренскуг по подозрению в убийстве или заговоре с целью убийства.

Жена Хагена Анна-Элизабет пропала в октябре 2018 года. На момент исчезновения ее семья заявила, что женщина была похищена и за ее освобождение требовали выкуп. В 2019 году дело об исчезновении Хаген привлекло всеобщее внимание, являясь несвойственным для страны с одним из самых низких уровней преступности в мире.

По словам представителей полиции, на данный момент они располагают достаточным количеством доказательств, чтобы подозревать Хагена в убийстве: «Будет особенно важно уточнить роль, которую сыграл Том Хаген, найти Анну-Элизабет Хаген и определить, участвуют ли другие люди».

Полиция также отметила, что требования о выкупе за ее освобождение, появившиеся в 2018 году, были, вероятно, поддельными. «Сейчас мы считаем, что похищений не было, и не было никаких переговоров. Другими словами, была четкая и хорошо спланированная попытка ввести в заблуждение полицию», — говорится в заявлении.

Согласно норвежской правовой системе, полиция имеет право задерживать человека по подозрению в совершении преступления до предъявления официального обвинения.

Адвокат Хагена Свейн Холден заявил, что его клиент полностью отрицает свою причастность к событиям. По данным Reuters, Хаген предстанет перед судом в среду, 29 апреля. Полиция также попросила суд заключить Хагена под стражу на четыре недели с запретом посещений и внешнего общения.

По данным норвежского финансового журнала Kapital, Том Хаген является одним из самых богатых людей Норвегии с собственным капиталом в размере около 200 миллионов долларов. Анна-Элизабет Хаген была членом правления холдинга своего мужа до сентября. Пара поженилась в 1979 году и имеет троих взрослых детей.

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