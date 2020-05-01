Мужчина поучаствовал в алкогольной онлайн-игре и впал в кому

Житель Бельгии впал в кому после того, как поиграл со своими друзьями в алкогольную игру по видеосвязи. Во время «соревнований» он выпил полтора литра спиртного, пишет газета Daily Star.

В результате мужчину доставили в отделение интенсивной терапии университетской больницы города Шарлеруа. Его личность неизвестна.

Отмечается, что по правилам игры участникам нужно выполнять задания по выпиванию спиртного от своих друзей. Если хотя бы одно не будет выполнено, проигравший оплачивает ужин в ресторане тому, кто дал ему это задание. Как сообщает издание, такие онлайн-соревнования становятся особенно популярны во время периода самоизоляции.

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