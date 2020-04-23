Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Производитель водки попросил не запрещать в России чекушки. Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В компании указали, что алкоголь в чекушках занимает до половины всей фирменной продукции. Если малые емкости попадут под запрет, производство придется переоборудовать, а это дорого. Экономически невыгодным отказ от небольших бутылок также назвали в компании «Татспиртпром», которая выпускает водку «Ханская» и «Русская валюта».

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Ранее сообщалось, что из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в бутылках объемом менее 0,5 литра. Это связано с новым стандартом разлива, который вступает в силу с 1 июля. У ряда предприятий на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства. Кроме того, запрет чекушек приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива.

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