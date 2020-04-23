Россиянам предсказали исчезновение чекушек

Из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в бутылках менее 0,5 литра. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Это связано с новым стандартом разлива, который вступает в силу с 1 июля. Обновленный ГОСТ исключает возможность разливать водку и иные крепкие напитки в емкости объемом 250 и 375 миллилитров.

Издание отмечает, что у ряда предприятий на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства. Кроме того, запрет чекушек приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. Такая тенденция наблюдается два года подряд и объясняется ценовой доступностью малой тары для потребителей. Еще одной причиной эксперты назвали смену модели потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами.

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