Россияне остались верны чекушкам

По итогам прошлого года алкоголь остался единственной растущей макроиндустрией на рынке быстро оборачиваемых потребительских товаров (сегмент FMCG). Продажи напитков выросли на 4,2 процента в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — заключили в компании. Вырос спрос на джин, виски и текилу. Особой популярностью среди покупателей пользуются так называемые чекушки — россияне остались верны таре менее полулитра.

Материалы по теме Сообразили на троих Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. Такая тенденция наблюдается два года подряд и объясняется ценовой доступностью малой тары для потребителей.

В конце 2019 года ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал самые опасные алкогольные напитки. По его словам, это херес и портвейн. Они отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. К этой же категории относятся и игристые вина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!