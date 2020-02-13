Россияне остались верны чекушкам

По итогам прошлого года алкоголь остался единственной растущей макроиндустрией на рынке быстро оборачиваемых потребительских товаров (сегмент FMCG). Продажи напитков выросли на 4,2 процента в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
«Меняется сама модель потребления алкоголя: россияне не только стали более разборчивы в вопросе выбора алкоголя, но и не боятся экспериментировать с новыми напитками и вкусами», — заключили в компании. Вырос спрос на джин, виски и текилу. Особой популярностью среди покупателей пользуются так называемые чекушки — россияне остались верны таре менее полулитра.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать водку в таре малого объема — 0,1 или 0,25 литра. Такая тенденция наблюдается два года подряд и объясняется ценовой доступностью малой тары для потребителей.
В конце 2019 года ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал самые опасные алкогольные напитки. По его словам, это херес и портвейн. Они отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. К этой же категории относятся и игристые вина.