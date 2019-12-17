Наука и техника
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины
«Вечно молодая» 89-летняя бабушка поделилась секретами красоты
Владельца дома многодетной семьи с оружием заподозрили в насилии над дочерью
Французского вратаря заподозрили в изнасиловании
В доме российской многодетной семьи обнаружили склад оружия
Работа мозга оказалась необъяснимой
Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в 2020 году
Грету Тунберг уличили во лжи
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Новости партнеров

Названы самые опасные алкогольные напитки

Перейти в «Мою Ленту»

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Его слова приводит Daily Mail.

Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.

По словам врача, не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепкий напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.

Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний. Исследователи из Японии изучили клинические данные о 63,2 тысячи больных раком и 63,2 тысячи здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно. Одна стандартизированная единица равна 23 граммам этанола, что эквивалентно 180 миллилитрам саке, 500 миллилитрам пива, 180 миллилитрам вина или 60 миллилитрам виски. Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sherry and port will get you drunk more quickly than most other alcoholic drinks... and they also cause the worst hangovers, doctor warns
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными
Крафтовое пиво назвали полезным для здоровья
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 декабря
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)

Секс, радиация, рок-н-ролл

Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
00:08Сегодня

Работа мозга оказалась необъяснимой

20:5116 декабря

Показан дизайн Samsung Galaxy S11

19:4416 декабря

Картинка из интернета «убила» смартфон Xiaomi

Наука и техника00:00 6 декабря

Тяжелый случай

США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
18:3716 декабря

Samsung выпустит смартфон с камерой на 144 мегапикселя

17:2816 декабря

Дуэль МиГ-31БМ над Тихим океаном попала на видео

16:1916 декабря

Объяснена многолетняя тайна Млечного Пути

Наука и техника00:06 8 декабря

Азиатский богатырь

На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
15:0716 декабря

Рогозин захотел создать «лифт» на Луну

13:4616 декабря

Обнаружен неизвестный вид космических объектов

12:4116 декабря

Найдено решение одной из главных загадок физики

Россия
Россиянам рассказали о способах избавления от «пивного живота»
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
Помощник Путина не увидел разницы в отношении Зеленского и Порошенко к Донбассу
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
В РПЦ оценили новые серьги Собчак словами «такие люди плохо кончают»
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Отрезавшая челку ученику российская учительница объяснилась
Все материалы
Мир
Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в 2020 году
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Грету Тунберг уличили во лжи
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Макрона и Меркель похвалили за понимание «красных линий» Украины
Все материалы
Бывший СССР
УПЦ разрешили сохранить свое название
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
В ЛНР раскритиковали предложенные Зеленским поправки в конституцию
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Обещание Украины включить «формулу Штайнмайера» в законодательство сочли обманом
Все материалы
Экономика
В Германии пообещали дать шанс «Северному потоку-2»
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Apple и Google обвинили в использовании детского труда в шахтах
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Европейский рынок побил абсолютный рекорд
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Boeing задумался об отказе от аварийной модели
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
Названы самые опасные алкогольные напитки
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Работа мозга оказалась необъяснимой
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Картинка из интернета «убила» смартфон Xiaomi
Все материалы
Спорт
«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» сравнил Россию с другим миром
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
В России ответили сменившей гражданство биатлонистке на слова о бесправии
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Ковальчук остался без клуба
Все материалы
Культура
Директор Большого театра ответил на обвинения балерины в расизме
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Бывший возлюбленный Заворотнюк ответил на обвинения в рукоприкладстве
«Я подумал, что это какая-то ошибка»
Что заставляет детей подавать в суд на своих родителей?
Пратт решил поздравить Шварценеггер с днем рождения и снял видео с поросятами
Цвет женщины
Как британский фотограф покорил мир и размыл грань между коммерцией и искусством
Русский музей оправдался за продажу шоколадок с портретом Сталина
Все материалы
Интернет и СМИ
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Совет директоров Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Онлайн-кинотеатр «Газпром-медиа» удалил шоу с Артемием Лебедевым
Все материалы
Ценности
Дочь бывшего владельца «Формулы-1» обокрали на 50 миллионов фунтов
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Пользователи сети раскритиковали «уродливое» помолвочное кольцо Кэти Перри
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Самая молодая миллиардерша появилась в одежде любимого бюджетного бренда россиян
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Бывшая «Мисс Украина» опубликовала фото топлес
Все материалы
Путешествия
Подсчитано число проехавших по Крымскому мосту туристов
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
«Стреляющий» огнем во время посадки двигатель самолета попал на видео
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
В РЖД отреагировали на идею о создании курилок в поездах
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Все материалы
Из жизни
Из глубин океана вынесло редчайшую медузу фиолетового цвета
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Собака утопила машину хозяина в пруду
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Крыса сгрызла все сбережения мужчины на Рождество
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Мужчина передумал жениться девятый раз после восьми разводов
Все материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Появились первые изображения нового седана Hyundai
Показан обновленный внедорожник Lada 4x4
Opel вернулся в Россию с двумя моделями
Все материалы
Дом
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Рабочие в российском городе нарисовали «плитку»
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
В российском городе установили новогоднюю елку из противогазов
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Найден способ обеспечить жильем все население Земли
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы