Крафтовое пиво назвали полезным для здоровья

Бутылка крафтового пива в день оказалась полезной для здоровья. Об этом сообщает The Sun.

Исследование, проведенное Университетом Небраски в США, показало, что в сортах пива, в которых дрожжи добавляются уже после бутилирования, содержится до 50 миллионов пробиотических бактерий. Они улучшают работу кишечника, усиливают иммунитет и способствуют спокойному сну.

Материалы по теме «Пьяным народом легче управлять» Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах

Однако массово выпускаемые лагеры лишены этих преимуществ, так как подвергаются пастеризации и фильтрации. «Более крепкое пиво очень и очень полезно для здоровья», — приводит слова эксперт по бактериям профессор Эрика Клаассена (Eric Claassen) из Амстердамского свободного университета. По словам ученого, он в любом случае не советует пить более одной бутылки в день.

В апреле ученые из Пекинского университета выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя увеличивает риск инсульта, а не уменьшает его, как считалось ранее. Согласно выводам ученых, даже одна или две порции алкоголя в день увеличивают риск инсульта на 10 и 15 процентов соответственно, а четыре порции — на 35 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!