Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом

Онлайн-кинотеатр Okko покажет приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом, основанный на одноименной повести американского писателя Джека Лондона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Фильм расскажет историю Бэка, дружелюбного пса, вырванного из дома в Калифорнии в Аляску во времена золотой лихорадки в 1880-х и прибившегося к разочарованному в жизни бродяге-алкоголику, которого сыграл Харрисон Форд. Повесть Лондона, по мотивам которой снята лента, была опубликована в 1903 году. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Зов предков» 1 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает универсальную тренировку на все группы мышц из передачи «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию недавно вышедших фильмов, которые подходят для всей семьи.

Днем, в 14:00 онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть подборку фильмов для любителей попкорна — коллекция собрана совместно с сервисом экспресс-доставки «Самокат», который будет развозить по Москве и Санкт-Петербургу фирменный попкорн Okko. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом медовика.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть трансляцию выступления исполнителя Александра Иванова и группы «Рондо». Онлайн-концерт под названием «Нам 35» покажут в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!». В 21:00 — балетный трагифарс

Андрея Кайдановского «Чай или кофе?» в рамках проекта «Точка пересечения». Постановка Кайдановского была номинирована на премию «Золотая маска», а газета «Коммерсантъ» назвала ее «выстрелом в десятку». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Зов предков».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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