Крупный латвийский беспилотник вышел из-под контроля и отправился в полет

В Латвии крупный беспилотный летательный аппарат вышел из-под контроля и отправился в полет. Найти дрон до сих пор не удалось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агенство BNS.

Представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айнис Винцев сообщил, что на данный момент точное местонахождение пропавшего беспилотника неизвестно. Винцев отметил, что органы управления воздушным пространством соседних стран информированы о пропавшем дроне на тот случай, если он пересечет границу. Представитель агентства добавил, что это первый подобный случай в стране.

Беспилотник, размер которого составляет 5,5 метра на 3,5 метра, пропал в субботу, 2 мая, когда система управления аппаратом отключилась по техническим причинам. На момент потери контроля над дроном он мог находиться на высоте свыше 200 метров, а также территориально быть в окрестностях Бауски и Адажи. Пропавший дрон весит 26 килограммов, скорость его полета составляет 70 километров в час. Агентство гражданской авиации Латвии распространило информацию о неконтролируемом беспилотнике, попросив немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе в случае его обнаружения.

При каких обстоятельствах было потеряно управление над беспилотным летательным аппаратом и кому он принадлежит, не сообщается.

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