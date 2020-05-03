Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом. Об этом в эксклюзивном интервью газете The Sun рассказал сам Джонсон.

Власти готовились к худшему сценарию, когда он находился в реанимации, и врачи не были уверены в исходе. Доктора также готовились официально заявить, что премьер скончался в результате заражения коронавирусом.

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В интервью премьер-министр подробно рассказал о своем опыте борьбы с заболеванием. «Было сложно поверить, что всего за несколько дней мое состояние ухудшилось до такого предела. Я помню чувство разочарования. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — отметил он.

Он добавил, что ему давали «литры и литры кислорода» для поддержания жизни.

27 апреля Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где он три ночи провел в реанимации.

Он также назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.

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