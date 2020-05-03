У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляции

Врачи повторно выявили заражение коронавирусом у 30-летней жительницы префектуры Канагава на востоке Японии, которая перед этим самоизолировалась на две недели. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В первый раз японка сдала тест на коронавирус 13 апреля, он оказался положительным. Женщина провела две недели дома, симптомы заболевания прошли. Однако после завершения карантина ее самочувствие ухудшилось. Повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель», — приводит телеканал комментарий эксперта.

С 17 апреля по 6 мая на всей территории Японии действует режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС планируется продлить до 6 июня. Общее число зараженных коронавирусом в Японии превысило 15,5 тысячи, 530 человек умерли.

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