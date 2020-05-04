Подсчитан процент зараженных коронавирусом россиян младше 45 лет

В России подсчитали долю зараженных коронавирусом людей младше 45 лет — 43 процента. Об этом сообщает оперативный штаб.

35 процентов инфицированных COVID-19 находятся в возрастном диапазоне от 46 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 79 лет. Зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, которые старше 80 лет, — 6,7 процента. Инфицированных детей — 4,3 процента.

В России за последние сутки зафиксировали 10581 новый случай заражения коронавирусом. 76 человек скончались. Общее число смертей достигло 1356.

Всего в стране по состоянию на 4 мая зарегистрировали 145 268 инфицированных. Наибольший прирост числа заразившихся за сутки наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.