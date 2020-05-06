В России нашли дополнительный источник денег

Цена отсечения в бюджетном правиле в настоящее время слишком высока, и Министерство финансов России считает необходимым ее пересмотреть. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его мнению, сама конструкция бюджетного правила, в рамках которого нефтяные и газовые компании передают дополнительные доходы от экспорта, себя оправдывает.

Однако при нынешнем пороге в 44 доллара за баррель продажа нефти и газа за рубеж не станет дополнительным источником денег в бюджет, так что ее надо снижать. Возможный уровень снижения Силуанов не указал. Однако заметил, что средняя цена на нефть по итогам года ожидается на уровне 30 долларов за баррель.

Министр подчеркнул, что в этом году бюджет недополучит существенную часть запланированных нефетгазовых доходов, но правило позволит компенсировать такое выпадение.

Также в интервью Силуанов заявил об увеличении расходов бюджета более чем на триллион рублей. Деньги направят на поддержку экономики.

По состоянию на 6 мая стоимость марки Brent, от которой рассчитывается цена российского сорта Urals, находится выше 30 долларов за баррель. С начала мая нефтяные котировки пошли вверх. К этому привели надежды участников рынка на вступившее в силу 1 мая соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.

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