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В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны

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Фото: Семен Альперин / РИА Новости

В рамках конкурса Института развития интернета будет реализовано 13 проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что субсидии на производство контента будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Культура».

«Независимые эксперты и жюри конкурса отобрали более десяти разносторонних проектов, которые будут реализованы до конца нынешнего года. Это спецпроекты в крупных СМИ, анимационные, художественные и документальные короткометражки, социальные шоу», — заявил генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин.

Проекты будут реализованы до конца года, два из них посвящены детям войны. В частности, газета «Аргументы и факты» создаст серию анимационных лент по мотивам дневников, написанных детьми в блокадном Ленинграде, концлагерях, тылу и на фронте. Кинокомпания «Династия» снимет серию художественных картин, основанных на историях детей войны. Помимо этого, в рамках конкурса будут представлены ролики о фронтовых операторах, документальный сериал о войне в Заполярье и новые эпизоды проекта «Подвиги героев бессмертного полка».

«Лента.ру» подготовит спецпроект с историями семи героев Великой Отечественной войны разных национальностей.

Общий размер субсидий составит 3 миллиарда рублей, их распределяют в рамках двух конкурсных волн. Первая завершилась в марте 2020 года, вторая пройдет до конца июля.

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