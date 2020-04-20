В России проведут конкурс на создание интернет-контента для молодежи

Институт развития интернета проведет еще один конкурс на создание социально значимого контента для молодежной аудитории. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам генерального директора организации Антона Ключкина, особенно высок среди молодежной аудитории спрос на позитивный контент. «Мы, безусловно, не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, и контент посвященный проблемам, с которым сталкивается молодое поколение, не менее важен для нас», — приводит пресс-служба его слова.

Прием заявок будет осуществляться в течение месяца, а итоги конкурса планируется подвести 28 июля. При подаче заявки участники конкурса должны обязательно подготовить презентацию проекта и видеообращение.

Оцениваться будет не только содержание конкурсного контента, но его потенциальная стоимость, включающая в себя анализ смет, а также соотношение стоимости к ключевым показателям эффективности. При оценке же тех проектов, которые пройдут отбор, будут учитывать такие критерии, как качество контента, охват и реакция аудитории, стоимость производства.

Ранее Институт развития интернета по итогам первого конкурса на создание интернет-контента для молодежи утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование со стороны государства. Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

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