Стали известны победители конкурса на создание интернет-контента для молодежи

АНО «Институт развития интернета» утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование со стороны государства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

В состав Наблюдательного совета входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.

Участникам первой волны будет выделено почти 1,5 млрд рублей на реализацию проектов.

Прием заявок на первую волну конкурса проходил с 20 января по 5 февраля; из 1218 заявок больше половины — видеоконтент (58 процентов), остальные 40 процентов — проекты в блогосфере (17 процентов), игры и ПО (14 процентов), спецпроекты в СМИ (11 процентов).

«По итогам первой волны было отобрано 65 совершенно разноплановых проектов. Это анимационные, художественные и документальные сериалы, посвященные Великой Отечественной войне; молодежные сериалы, например о киберспортсменах; документальные фильмы о молодых российских ученых, добровольческом движении, экоактивистах; циклы фоторепортажей, образовательные курсы, навигатор по музеям малых городов; спецпроект, посвященный смешанным боевым искусствам, и многие другие», — отметил директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин, комментируя итоги конкурса.

К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них — представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

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