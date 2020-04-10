На доступность для россиян с инвалидностью проверят тысячи сайтов госорганов

Более десяти тысяч сайтов российских государственных органов будут проведены на доступность для людей с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), который будет проводить масштабное исследование по заказу Министерства труда и социальной защиты России.

Как рассказал генеральный директор организации Антон Ключкин, две трети — сайты региональных и муниципальных органов власти. В список также вошли веб-страницы федеральных и региональных органов власти. На сайте ИРИ поясняется, что одним из итогов исследования является разработка рекомендаций по адаптации ресурсов для граждан с ограниченными возможностями по слуху и зрению.

Исследование также покажет, как реализованы права людей с инвалидностью на беспрепятственный доступ в сеть. Ключкин добавил, что ИРИ предлагает уйти от практики создания специальных версий сайтов, так как этот подход носит дискриминационный характер.

При разработке рекомендаций будет использоваться международный опыт.

О планах начать исследование стало известно 28 февраля 2020 года. Тогда Ключкин рассказывал, что это будет первая подобная работа в России. «Пожилые люди, люди с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями часто оказываются не в состоянии воспользоваться огромными возможностями интернета, возможностями госресурсов», — объяснил глава «ИРИ».

В России, согласно данным статистики, насчитывается 11,2 миллиона людей с инвалидностью — 8 процентов от населения страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!