Производители полезного контента для молодежи найдут поддержку

Лучших российских производителей полезного и интересного контента для молодежи в интернете поддержат материально в рамках конкурса от «Института развития интернета» (ИРИ). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Бюджет конкурса составит три миллиарда рублей.

На конкурс можно представить проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Прием заявок на участие завершится 5 февраля. Вторая волна конкурса запланирована на апрель.

Как рассказал генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин, задача конкурса — внедрение и апробация системы анализа результативности проектов через различные инструменты, в том числе социологические.

По его словам, эксперты будут оценивать качество контента, охват и реакцию аудитории.

Наблюдательный совет конкурса возглавляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В него также входят режиссер Тимур Бекмамбетов и музыкант Сергей Шнуров.

Ранее в Кремле сообщили, что в бюджете на 2020 года заложено три миллиарда рублей на поддержку производства интернет-контента. Отмечается, что впервые на эти цели выделена такая сумма.

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