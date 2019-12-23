В Кремле рассказали о поддержке производства интернет-контента

В бюджете на 2020 года заложено три миллиарда рублей на поддержку производства интернет-контента. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, передает Rambler News Service.

«На поддержку отечественных компаний, креативных людей, которые создают контент в интернете впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование», — отметил представитель Кремля.

Как пишет «Интерфакс», уже в январе следующего года Институт развития интернета (ИРИ) запустит государственный конкурс по поддержке интернет-проектов для молодежи. Вторая волна конкурса намечена на апрель, третья — на октябрь. По его результатам будут разыграны гранты на общую сумму три миллиарда.

Состязание предполагает пять направлений — видеоконтент, блогосфера, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО, рассказал генеральный директор ИРИ Антон Клочкин. Уже предложены темы о ветеранах, многообразии культур, волонтерстве, успехах в культуре, спорте и бизнесе, а также образовательные конкурсы и форумы.

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