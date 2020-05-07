Стало известно о смерти пилота Ми-35 после жесткой посадки в Крыму

Один из трех пилотов Ми-35 Минобороны умер в больнице после жесткой посадки транспортно-боевого вертолета в Крыму. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находятся еще два члена экипажа.

Ми-35 совершил жесткую посадку ранее 7 мая, это произошло в районе Джанкоя. Пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Известно, что вертолет совершал плановый согласованный полет. Причины произошедшего не уточнялись.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

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