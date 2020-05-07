В российском городе сняли таблички с информацией о репрессированных поляках

В Твери со стены бывшего управления Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР сняли мемориальные таблички с информацией о шести тысячах польских военнопленных, расстрелянных во время сталинских репрессий. Они висели на здании Тверского медицинского университета на протяжении 30 лет. Об этом в четверг, 7 мая, в Facebook рассказал активист группы «Команда V» Артем Важенков.

На них было написано: «В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД — МГБ по Калининской области и внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

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По словам Важенкова, таблички сняли со стены по требованию прокуратуры Центрального района города, посчитавшей незаконным этот мемориал. В вынесенном решении уточняется, что анализ архивных документов не подтвердил факт расстрела польских военнопленных в здании НКВД.

По данным «Мемориала», местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в своей внутренней тюрьме 6295 польских военнопленных. Бывший начальник областного управления НКВД Дмитрий Токарев официально заявил об этом числе в начале 90-х. В 1991 и 1992 году на здании установили две мемориальные доски в память о погибших поляках. Первая была от тверского отделения общества «Мемориал», вторая — от польской организации «Катынская семья».

В 2015 году политолог Войчех Матерский в интервью ИноСМИ рассказал о мартовских событиях 1940-го. По его мнению, 600 пленных поляков из Осташкова собирались отправить в ссылку на Камчатку, однако решение правительства было изменено. Он отметил, что нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия предложил расстрелять всех польских пленных из спецлагерей, а также заключенных из тюрем Западной Украины и так называемой Западной Белоруссии. 5 марта его заявление стало официальным решением Политбюро ЦК ВКП(б).