Актеры и ученые призвали освободить обвиняемого в педофилии российского историка

155 деятелей культуры и науки, в числе которых — Владимир Познер, Борис Гребенщиков и Антон Долин, обратились в Верховный суд Карелии с просьбой освободить из СИЗО обвиняемого в педофилии историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Открытое письмо опубликовала «Новая газета».

Ученые, преподаватели, журналисты, писатели, режиссеры, актеры, музыканты и другие отметили, что с волнением следят за судьбой историка. По их словам, в СИЗО, где сейчас находится Дмитриев, обнаружены первые случаи заражения коронавирусом. «Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности», — говорится в письме, адресованном председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу.

В обращении также отмечается, что на платформах Avaaz и Change.org в поддержку историка были поданы две петиции, которые в общей сложности подписали 22 тысячи человек.

64-летний историк содержится в изоляторе №1 в Петрозаводске на протяжении трех лет.

Дмитриев, занимавшийся поиском захоронений расстрелянных и восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, был задержан в 2016 году. Изначально его обвинили в изготовлении детской порнографии, поводом для этого стали снимки его малолетней дочери в полуголом виде. В 2018 году он был оправдан по этой статье, но затем стал фигурантом нового дела. Историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

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