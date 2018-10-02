Разоблачитель преступлений сталинизма признался в педофилии

Задержанный по подозрению в педофилии исследователь массовых захоронений и директор Медвежьегорского городского музея в Карелии Сергей Колтырин признал вину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщала, что один из двух задержанных дал признательные показания по делу о развращении несовершеннолетнего в сентябре 2018 года.

Колтырин был задержан днем во вторник, 2 октября. Тогда же сообщалось о задержании еще одного мужчины, которого местные СМИ назвали его подельником в совращении нескольких 13-летних подростков. Сейчас оба подозреваются по части 4 статьи 135 УК («Развратные действия, совершенные организованной группой»).

Колтырин многие годы изучал места захоронений в карельском Сандармохе, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи человек. Он критиковал раскопки массовых захоронений, проводимые Российским военно-историческим обществом.

Еще один карельский историк Юрий Дмитриев, который также занимался историей расстрелов в Сандармохе, находится под арестом по делу о педофилии в отношении приемной дочери. По первому делу он был оправдан.

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