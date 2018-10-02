Директора карельского музея задержали по делу о педофилии

Исследователь массовых захоронений и директор Медвежьегорского городского музея в Карелии Сергей Колтырин задержан по подозрению в развращении подростков. Эту информацию изданиям «Петрозаводск говорит» и «Республика» подтвердили источники в силовых структурах.

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«Республика» отмечает, что вместе с Колтыриным силовики задержали еще одного мужчину, который якобы был его подельником. Портал пишет, что их жертвами стали несколько 13-летних подростков.

Ранее 2 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета отчиталась о задержании двух мужчин, подозреваемых в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего (часть 4 статьи 135 УК). Другие подробности не сообщались.

Сергей Колтырин возглавляет Медвежьегорский районный музей с 1991 года и многие годы занимается изучением захоронений в карельском Сандармохе, где в годы Большого террора были расстреляны тысячи человек. В августе историк раскритиковал раскопки массовых захоронений, которые производило Российское военно-историческое общество.

Сейчас под арестом по делу о педофилии находится еще один карельский историк Юрий Дмитриев, который также занимался историей расстрелов в Сандармохе. Дмитриева повторно обвинили в действиях насильственного характера в отношении приемной дочери. По первому делу он был оправдан.

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