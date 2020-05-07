Директор Росгвардии поздравил ветеранов с Днем Победы

Директор Росгвардии — генерал армии Виктор Золотов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Об этом в четверг, 7 мая, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В обращении к ветеранам директор Росгвардии пожелал ветеранам и участникам Великой Отечественной войны здоровья, благополучия и долголетия. Он отметил, что военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, вдохновленные примером поколения победителей и оставаясь преемниками славных традиций, успешно противостоят современным угрозам обществу и государству.

«Пока память о поколении победителей живет в наших сердцах, 9 мая остается не только главным государственным праздником, но и самым священным днём в истории российского государства», — подчеркнул Золотов.

7 мая в Краснодаре военнослужащие Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю подарили троим жителям кубанской столицы, внесшим свой вклад в разгром фашизма, музыкальное поздравление. Во дворе домов, где проживают ветераны, военные музыканты выступили с концертами. Обязательные условия – соблюдение дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.

Ранее 7 мая сообщалось, что в Новосибирске волонтеры фонда «Социальная опора» нашли способ поздравить с 9 Мая ветеранов Первомайского района, которые заперты на самоизоляции — они устроили концерт с песнями военных лет под гармонь, поднявшись на автовышке к балконам и окнам пожилых россиян.

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