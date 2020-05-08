Почти у всех переболевших выявили антитела к коронавирусу

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на опубликованное исследование, которое еще не было оценено экспертами.

В исследовании отмечается, что антитела вырабатываются независимо от возраста, пола или тяжести течения заболевания. Хотя их наличие не означает выработки иммунитета, предыдущее исследование показало, что антитела тесно связаны со способностью обезвреживать вирус. Для того, чтобы точно определить их наличие, необходимо как минимум три недели после появления первых симптомов заболевания.

Отмечается, что каждый переболевший может спокойно возвращаться к работе. Исследователи подчеркивают, что люди, обладающие антителами, могут заменить уязвимых людей, особенно в условиях с высокой риском заражения, таких как больницы. При этом до конца не ясно, как долго существует защита от вируса.

В исследовании участвовало 1343 человек в Нью-Йорке и его окрестностях. Оно стало крупнейшим исследованием, проведенным на сегодняшний день. Полученные в его ходе данные опираются на тест, разработанный вирусологом из Медицинской школы Икан на горе Синай Флорианом Краммером, погрешность которого составляет менее одного процента.

6 мая сообщалось, что иммунолог Григорий Ефимов определил сроки появления антител к коронавирусу у заразившихся. По его словам, антитела к коронавирусу могут выработаться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом на 14-й день болезни они появляются у половины зараженных, а к 20–24 дню — почти у всех пациентов.

29 апреля глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме. По словам министра, в настоящее время разрабатывается тест-система, нацеленная на «специфический иммунитет». Глава ведомства пояснил, что этот тест позволит отобрать ту плазму, которую можно использовать как лекарственный препарат.

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