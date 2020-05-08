Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая.

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В музыкальном видео артисты предстают мошенниками, которые грабят посетителей казино, отвлекая их гипнотическими танцами. В клипе снялись блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

Ролик на момент написания заметки собрал более 600 тысяч просмотров.

Коллектив Little Big должен был представить Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», однако песенное состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.

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