В Польше возмутились снятием табличек о жертвах катынского расстрела в Твери

В Польше возмутились демонтажем мемориальной доски в Твери: она поставлена в память о жертвах Катынского преступления, когда офицеры НКВД якобы расстреляли польских офицеров. Об этом сообщается на портале InfoSecurity24.

«Я обращаюсь к господину министру [иностранных дел]: занять твердую позицию в этом вопросе и высказать прямое несогласие с действиями, которые обрекают жертвы убийств в Калинине на повторное уничтожение», — заявил председатель Совета профсоюза полицейских Польши Рафал Янковский. Он потребовал, чтобы МИД вмешался в ситуацию и выяснил, зачем власти сняли мемориальные доски.

Янковский отметил, что польское правительство не должно допустить действий, которые «фактически равняются повторному уничтожению поляков». По его словам, «эти действия вписываются в политику лжи о Катынском преступлении».

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7 мая в Твери со стены бывшего управления Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР сняли мемориальные таблички с информацией о шести тысячах польских военнопленных, расстрелянных во время сталинских репрессий. Они висели на здании Тверского медицинского университета на протяжении 30 лет.

По данным «Мемориала», местные органы НКВД в апреле-мае 1940 года расстреляли в своей внутренней тюрьме 6295 польских военнопленных. Бывший начальник областного управления НКВД Дмитрий Токарев официально заявил об этом числе в начале 90-х. В 1991 и 1992 году на здании установили две мемориальные доски в память о погибших поляках. Первая была от тверского отделения общества «Мемориал», вторая — от польской организации «Катынская семья».

В 2015 году политолог Войчех Матерский в интервью ИноСМИ рассказал о мартовских событиях 1940-го. По его мнению, 600 пленных поляков из Осташкова собирались отправить в ссылку на Камчатку, однако решение правительства было изменено. Он отметил, что нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия предложил расстрелять всех польских пленных из спецлагерей, а также заключенных из тюрем Западной Украины и так называемой Западной Белоруссии. 5 марта его заявление стало официальным решением Политбюро ЦК ВКП(б).

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