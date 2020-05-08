ПСБ поможет получить безвозмездную субсидию на расчетный счет банка

Более 24 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются клиентами ПСБ смогут получить безвозмездную финансовую помощь Федеральной налоговой службы России (ФНС) на расчетный счет в ПСБ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Счет можно открыть удаленно без визита в офис, отметили в банке. Предприниматели также смогут разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС, опираясь на методические рекомендации, которые разработал ПСБ. Менеджеры банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчетный счет клиента.

Предприниматели в личном кабинете налогоплательщика — юридического лица (личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя) могут выбрать расчетный счет ПСБ для зачисления средств с 1 мая 2020 года.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать заявление в ФНС о перечислении средств на открытый расчетный счет в ПСБ. После проверки информации ФНС проинформирует заявителя, направив уведомление о решении в личный кабинет налогоплательщика.

«ПСБ, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей. Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальны вопросы и сэкономить время клиентов», — рассказал руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

24 апреля 2020 года было объявлено о государственной программе предоставлении субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.