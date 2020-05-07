ПСБ поддержит показ спектакля «Алиса в Зазеркалье» в онлайне

ПСБ поддержит показ спектакля «Алиса в Зазеркалье» театра «Мастерская Петра Фоменко» в онлайне. Представление пройдет 10 мая в 15 часов по московскому времени на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка. Ожидая спектакль, зрители смогут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, а также в развивающих играх Учи.ру. Посмотреть спектакль можно будет в течение 24 часов.

Спектакль «Алиса в Зазеркалье» поставил режиссер Иван Поповски и это первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко». Сказки Кэрролла с их блестящими парадоксами, мерцающими смыслами, загадками входят в золотой фонд детской литературы, а особенный, «филологический» вкус к классике, к слову, всегда определял стиль «Мастерской Петра Фоменко», сообщили «Ленте.ру» в театре и отметили, что в постановке использованы самые неожиданные визуальные решения, а сценография спектакля богата светом, видеоэффектами, иллюзионистскими превращениями. Этому способствуют фантасмагорические образы и безудержная фантазия английского автора.

Как известно Льюис Кэрролл написал две книги про Алису. Иван Поповски выбрал менее знаменитую и гораздо реже ставящуюся и экранизируемую историю про Зазеркалье потому, что эта сказка показалась ему более театральной. Кроме того, сюжет именного этого произведения имеет жесткую структуру и правила, задающие тон всей постановке. В сценической композиции можно встретить Белого Кролика, Черепаху Квази и Грифона из «Страны чудес», однако эти персонажи постановки входят в мир Зазеркалья и подчиняются его законам.

В «Алисе в Зазеркалье» можно практически все, потому что на любое «почему», можно ответить: потому что это Зазеркалье, где все возможно. Можно также сказать и более просто — все это просто сон или настоящая энциклопедия веселого абсурда.

В спектакле заняты: Вера Строкова и Роза Шмуклер, Елена Ворончихина, Мария Андреева, Полина Айрапетова, Екатерина Смирнова, Амбарцум Кабанян, Александр Мичков, Юрий Буторин, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский, Иван Вакуленко, Василий Фирсов, Николай Орловский.

