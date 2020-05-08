Трамп пообещал наказать стоявших за делом о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп отреагировал на закрытие дела о связях своего бывшего советника с Москвой. Он пообещал наказать людей, стоявших за этим процессом, в интервью для Fox News.

«Это грязные политики, грязные копы и некоторые отвратительные люди. Надеюсь, они хорошо заплатят [за то, что сделали]», — заявил он. Трамп подчеркнул, что ситуация, которую допустили недоброжелатели, была очень опасной.

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Ранее в США закрыли уголовное дело против бывшего советника по национальной безопасности президента Майкла Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера, было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

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