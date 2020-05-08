Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы. Об этом он заявил «Пятому каналу».

Ученый посетовал на то, что люди часто забывают об опасности инфицироваться подобным образом. При этом вирус способен сохраняться на волосах до трех суток.

Чтобы избежать опасности, Альтштейн посоветовал носить головной убор.

Ранее 8 мая китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем. В ходе тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю выяснилось, что в сперме шести из 38 обследованных больных были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

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