Иран обвинили в попытке взлома производителей вакцины от коронавируса

Хакеры, непосредственно связанные c Ираном, совершили ряд кибератак на сотрудников американской компании Gilead, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Представители нескольких компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности, заявили, что сервера и интернет-домены, которые использовались в попытке взлома, так или иначе связаны с Исламской Республикой. Тем не менее определить, насколько успешны были хакерские атаки, пока не представляется возможным.

Представительство Ирана при ООН отрицает причастность своей страны к атакам. «Правительство Ирана не участвует в кибервойне. Действия Ирана в киберпространстве носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту от дальнейших атак на иранскую инфраструктуру», — заявил официальный представитель миссии.

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