Путин рассказал о пробравшей его до слез картине

Президента России Владимира Путина впечатлила картина «Рабовладельцы» Тараса Гапоненко. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», сообщается на сайте Вести.Ru.

Путин напомнил, что на картине изображен солдат гитлеровской армии, убирающий в кобуру пистолет после убийства молодой женщины, на теле которой лежит маленький ребенок. «Это пробирает прямо до слез», — признался глава государства.

Автор данной картины Тарас Гапоненко родом из Смоленской губернии, в советское время стал живописцем, посвящал свои работы, в частности, истории партии большевиков. В период Великой Отечественной и после создавал работы о войне, за одну из них — картину «После изгнания фашистских оккупантов» («После ухода немцев») — получил в 1947 году Сталинскую премию второй степени. В то время это была одна из высших форм поощрения советских граждан. Впоследствии Гапоненко были присвоены звания народного художника РСФСР и СССР.

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