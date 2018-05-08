В Москве нашли портрет Путина за семь миллионов рублей

В одном из магазинов московского района Якиманка на продажу выставлен портрет президента России Владимира Путина стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщается в Facebook-сообществе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье».

В посте отмечается, что на продажу выставлены также портреты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова, президента Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Дерипаски. Работы выполнены из янтарной и мраморной крошки.

«Портреты так себе — наверное, срисовывают с фотографий. Но цены удивляют», — говорится в посте. По словам авторов, стоимость картины с Дерипаской составляет 1,8 миллиона рублей, а с Грефом, Жириновским и Зюгановым — по 900 тысяч рублей.

В конце апреля представители отделения «Единой России» в подмосковных Химках подарили местному Всероссийскому обществу слепых тактильный портрет Путина.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!