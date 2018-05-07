Россиянам предложили килограмм Путина

Ко дню инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась в понедельник, 7 мая, в сети выставили на продажу лимитированную килограммовую монету «Золотой Путин» 999-й пробы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, монета была выпущена Центральным банком КНДР в 2004 году в честь встречи Путина с председателем Государственного комитета обороны Северной Кореи Ким Чен Иром всего в 10 экземплярах.

Желающие могут приобрести еще одну лимитированную монету с изображением президента — «Путин — человек года». Монета номиналом 50 франков была выпущена в 2015 году Республикой Камерун и стала первой в истории нумизматики официальной монетой, посвященной Путину.

Кроме того, на продажу на сайте объявлений Avito выставлены два варианта бюста Путина, золотые запонки 585-й пробы с выгравированным профилем главы государства, его портрет авторства Никаса Сафронова, а также календарь «Двенадцать настроений Путина», который был выпущен тиражом в тысячу экземпляров в 2001 году.

Также в сети можно найти часы с якобы автографом президента и его подлинную подпись образца 1995 года, когда Путин еще занимал должность председателя комитета по внешним связям в мэрии Санкт-Петербурга. Коллекционеров может заинтересовать и памятная медаль из серебра, которая была выпущена петербургским Монетным двором по случаю прошлой инаугурации Путина в 2012 году.

Путин победил на выборах 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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