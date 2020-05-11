Пациенты российской больницы пожаловались на обед из 25 макарон

Пациенты челябинской горбольницы № 8, где в инфекционном отделении сделали базу для помощи зараженным коронавирусом, пожаловались на скудное питание, в частности на порцию макарон из 25 штук. Одна из подписчиц группы в социальной сети «Вконтакте» «Регион-74 | Челябинск» опубликовала фотографию обеда в терапевтическом отделении.

«Мы насчитали около 25 макарон в тарелке. Как этим можно наесться? Просим ответить минздрав Челябинской области», — говорится в сообщении.

В посте говорится, что после такого лечения «можно сразу в другое отделение попасть». Также автор замечает, что не у всех есть родственники, которые могут привести продукты.

В пресс-службе ГКБ-8 агентству «Znak» ответили, что питание организовано в соответствии с нормативами Минздрава. В медучреждении отметили, что питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводами.

«Качество приготовления пищи контролируется путем бракеража с ведением специального журнала», — добавили в пресс-службе.

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