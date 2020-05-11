Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен пообещала тщательно изучить решение немецкого суда на соответствие европейским соглашениям. «Последнее слово в том, что касается законодательства ЕС, остается всегда за Европейским судом», — заявила она.

Решение ФКС касается программы количественного смягчения Евросоюза. Она нацелена на приобретение ЕЦБ бумаг частного и государственного сектора для оживления экономики. По мнению немецкого суда, программа частично нарушает основной закон страны.

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