Президент Чехии раскритиковал работу ЕК в борьбе с коронавирусом

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу Еврокомиссии (ЕК) в борьбе с коронавирусом в эфире Чешского радио, передает РИА Новости.

Политик отметил, что после начала пандемии в Европе председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призывала к открытию границ. Спустя некоторое время она принесла свои извинения, подчеркнув, что не является специалистом по данному вопросу, однако через несколько дней снова выступила с тем же призывом, рассказал Земан. «Не надо быть эпидемиологом, чтобы понимать то, что в ситуации стремительно растущей пандемии открытие границ между государствами ее еще более ухудшило бы», — добавил глава Чехии.

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Земан подчеркнул, что ЕК является институтом для «хорошей погоды». Он также добавил, что с экономическим кризисом каждому государству придется бороться самостоятельно, поскольку Евросоюз — это зона свободной торговли, а не единый экономический организм.

Чехия стала первой из европейских стран, открывшей границы. 24 апреля запрет на свободное передвижение граждан в стране был отменен.

При этом 19 апреля Милош Земан заявил, что границы государств необходимо оставить закрытыми еще на год. По мнению чешского лидера, такие меры необходимы для того, чтобы избежать новой волны эпидемии.

Всего в Чехии зафиксировано 7878 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 3 999 человек, умерли 254 пациента.

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