В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Он отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в странах Европы приобретает неприятную тенденцию. «Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки», — заявил он.
Прымула подчеркнул, что принятые чешскими властями жесткие меры по пресечению распространения вируса на территории страны должны привести к положительному результату. Однако его не стоит ожидать раньше второй половины апреля, отметил замминистра.
По его мнению, в Чехии необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии. Для этого нужно не допустить массовый въезд в страну граждан из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.
С 14 марта Чехия приостановила прием заявлений на получение шенгенских и долгосрочных виз в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса в стране.
16 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении временного запрета на 30 дней на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 328 тысяч человек. Больше 14 тысяч скончались.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения