Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

Границы государств необходимо оставить закрытыми еще на год. Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан во время выступления на радиостанции F1, передает РИА Новости.

По мнению чешского лидера, такие меры необходимы для того, чтобы избежать новой волны эпидемии. «Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.

Ранее похожее мнение высказал замминистра здравоохранения республики Роман Прымула. По его словам, государственные границы в Евросоюзе могут оставаться закрытыми в течение двух лет. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан на въезд и внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 2,3 миллиона случаев заражения, умерли более 163 тысяч человек, более 611 тысяч вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!