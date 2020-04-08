Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан на въезд и внутри Шенгенской зоны до 15 мая из-за пандемии коронавируса. Новые сроки запрета названы на сайте Еврокомиссии.
«Опыт государств-членов и других стран, подверженных этой пандемии, показывает, что меры, применяемые для борьбы с распространением вируса, требуют для эффективности более 30 дней», — говорится в опубликованном тексте. Еврокомиссия призвала к консолидированному решению.
Ранее замминистра здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил, что границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет.
16 марта сообщалось, что временный запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 продлится 30 дней. Исключения сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не касается работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 83 тысяч человек, более 307 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения