Россияне высказались о необходимых мерах по отмене ограничений

Жители России считают, что процесс отмены мер, связанных с эпидемией коронавируса, должен начаться со снятия ограничений на прогулки, занятия спортом на улице и работу небольших магазинов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на исследование, проведенное его командой.

Согласно результатам опроса, 65-66 процентов граждан полагают, что разрешение прогулок является оправданным. 43-51 процент россиян считают, что необходимо разрешить занятия спортом на улице, в то время как 40-41 процент жителей поддерживают открытие небольших магазинов.

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Среди самых непопулярных мер оказались возвращение к работе ресторанов (55-59 процентов), открытие школ (55-57 процентов) и детских садов (44-47 процентов) и разрешение на выход из дома для людей старше 65 лет (34-40 процентов).

Респонденты могли выбрать один или несколько вариантов целесообразных или нецелесообразных мер.

С 12 мая завершается единый для всей страны период нерабочих дней. Главам регионов предстоит принять решение о необходимости отказа от действующих мер по сдерживанию распространения заболевания.

По последним данным, в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии.

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