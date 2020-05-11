Коронавирус обвалил цены на нефть

Вероятность второй волны коронавирусной инфекции обвалила цены на нефть. Об этом сообщает Reuters.

Так, цена на нефть марки Brent на 21:19 по московскому времени упала на 5,23 процента и достигла 29,35 доллара за баррель.

Цена на нефть начала падать на фоне пандемии коронавируса и резкого снижения спроса по всему миру. После провала сделки ОПЕК+ в начале марта стоимость сырья обрушилась до многолетних минимумов.

Ранее в Еврокомиссии предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса и призвали страны ЕС готовиться к такому развитию событий.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 284 628 пациентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!