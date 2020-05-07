Рост цен на нефть назвали недолгим

Опрошенные Reuters экономисты и трейдеры назвали недолгим наблюдающийся на мировом рынке рост цен на нефть. По их мнению, делать выводы о восстановлении спроса пока преждевременно.

По словам экономистов, росту цен на нефть поспособствовало сокращение добычи со стороны участников обновленного соглашения ОПЕК+, вступившего в силу 1 мая. Параллельно добыча снизилась в Северной Америке.

Однако в хранилищах по всему миру по-прежнему остается слишком много нефти, чтобы можно было говорить о долгосрочной тенденции к росту стоимости, отмечают собеседники издания. Для улучшения конъюнктуры необходимо, чтобы большая часть имеющихся запасов была распродана, а в условиях сохраняющегося пониженного спроса на топливо из-за пандемии коронавируса добиться этого в ближайшее время не удастся.

Многие трейдеры имеют действующие контракты на хранение нефти в морских танкерах, и они не будут спешить с продажей до тех пор, пока те не истекут. Кроме того, на рынке наблюдается ярко выраженное контанго — ситуация, когда цены фьючерсных контрактов с отдаленными датами поставки существенно превышают стоимость тех же инструментов с более близкой датой. Этот фактор также побуждает продавцов не торопиться с продажей.

В результате котировки фьючерсов на ближайший месяц, которые принято брать за ориентир, в обозримом будущем вряд ли сильно вырастут, а нынешнее повышение скорее носит технический характер.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в июле стоил 31,4 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 5,6 процента.

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