Российская нефть резко подорожала

Стоимость российской марки нефти Urals во вторник, 5 мая, выросла до 24,7 доллара за баррель в Роттердаме и до 25,33 доллара в Средиземноморье, что стало максимумом с середины марта, сообщает ценовое агентство Argus Media.

Сорт идет с премией к эталону Brent четвертый день подряд, хотя до этого более четырех месяцев торговался со скидкой. Размер премии составляет 0,85 доллара и 1,5 доллара соответственно, в зависимости от региона.

Urals резко подорожал после вступления в силу соглашения ОПЕК+, в рамках которого 23 страны согласились ограничить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Для России это привело к тому, что суммарные объемы отгрузки нефти Urals в мае сократятся на 40 процентов по сравнению с апрелем до 1,32 миллиона баррелей. Почти все они уже проданы.

По состоянию на утро четверга, 7 апреля, июльские фьючерсы на сорт Brent торгуются немногим ниже 30 долларов за баррель, а июньские на WTI — выше 24 долларов.

Ранее сообщалось, что Россия почти достигла уровня сокращения, который предполагает сделка ОПЕК+. В начале мая российские компании добывали в среднем 8,7 миллиона баррелей в сутки при обязательстве 8,5 миллиона.

Средняя стоимость нефти по итогам года, как полагают в российском Минфине, составит порядка 30 долларов за баррель, а следующем будет немного выше.

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